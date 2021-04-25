Москва, , 21:12 — REGNUM Актёр Станислав Садальский прокомментировал признание артистки Елены Прокловой, что она подверглась сексуальному насилию в подростковом возрасте. Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте 25 апреля.

https://www.instagram.com/p/COFKd5HDlaJ/

Садальский вспомнил анекдот про «бабку», которую «40 лет назад изнасиловали», а говорит она об этом сейчас. «Вот главный смысл сценариев передачи «Секрет на миллион» и обожаемой мной Лерочки Кудрявцевой», — пишет актёр.

ИА REGNUM напоминает, что в эфире шоу «Секрет на миллион» Елена Проклова рассказала, что её домогался известный женатый актёр, когда ей было 15 лет. Имя артиста она не стала называть, уточнив, что его уже нет в живых.

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