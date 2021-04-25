Лос-Анджелес, США, , 20:58 — REGNUM Место лидера в прокате США заняла картина «Мортал Комбат». Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

В дебютные выходные (22−25 апреля 2021 года) фильм собрал на домашнем кинорынке $22,5 млн. Второе место в рейтинге заняло аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» с дебютной кассой $19,5 млн. Отмечается, что в первый день прокатных выходных полнометражка по манге Коёхару Готогэ собрала в США $9,5 млн, а боевик Саймона Маккуойда — $9 млн.

Что касается остальной части топ-5, то «Годзилла против Конга» опустился на третью позицию, собрав ещё $4 млн, четвёртую и пятую заняли боевик «Никто» ($1,8 млн) и анимационная лента «Райа и последний дракон» ($1,6 млн).

Стоит отметить, что «Мортал Комбат» собрал наибольшую кассу среди фильмов со «взрослым» рейтингом R, которые вышли в прокат США после начала эпидемии коронавируса. Бюджет производства этой картины составил $40 млн.

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