Вашингтон, , 20:48 — REGNUM На территории США за минувшие сутки выявили более 53 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 53 363 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32 млн.

Также сообщается, что за сутки в США от COVID-19 скончались 724 человека, суммарное количество летальных исходов в стране превысило 572 тыс.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили более 62 тыс. новых носителей коронавируса.

Читайте также: В США за сутки выявили более 62 тыс. носителей SARS-CoV-2