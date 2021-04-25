Анже, Франция, , 20:37 — REGNUM 25 апреля в Анже на стадионе «Стад Раймон Копа» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 2020/21 по футболу «Монако» одержал минимальную победу над «Анже» со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч «монегасков» на 79-й минуте забил нападающий сборной Франции Виссам Бен-Йеддер после передачи Юссуфа Фофаны — 0:1.

WhoScored оценил игру Александра Головина на 6,89 балла. Россиянин запомнился двумя успешными отборами и одним поданным угловым. Точность передач футболиста составила 82%.

Желтыми карточками отметились Венсан Мансо, Орельен Тчуамени, Виссам Бен-Йеддер и Зинедин ульд Халед. На матче работала бригада арбитров во главе с Хакимом бен эль Хаджи.

Составы команд:

«Анже»: Бернардони, Павлович (Кабо, 82'), Траоре, Капель, Тома, Мансо, Мангани (Тиуб, 71'), Кулибали, Амаду (Баокен, 28'), Диони (ульд Халед, 71'), Лаге (Чо, 82').

«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Дисаси (Туре, 79'), Сидибе, Тчуамени, Головин (Фабрегас, 79'), Фофана, Агилар (Бадиашиле, 59'), Йоветич (Бен-Йеддер, 18'), Фолланд.

«Монако», одержав 22-ю победу в сезоне и набрав 71 очко, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Выше идет лишь «Пари Сен-Жермен» с 72-мя очками. «Анже» с 41-м очком расположился на двенадцатой позиции.