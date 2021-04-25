Москва, , 20:34 — REGNUM Матч между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве в рамках 27-го тура чемпионата России, больше напоминал «рубку». Об этом, как передает ТАСС, сообщил владелец красно-белых Леонид Федун журналистам.

«Фактически (между футболистами «Спартака» и ЦСКА — прим. ИА REGNUM) больше шла «рубка», чем игра», — сказал Федун.

При этом он добавил, что преимущество все-таки было на стороне «Спартака», так как ЦСКА нанес ноль ударов в «наш створ ворот».

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля «Спартак» обыграл ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

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