Федеративная Республика Германия, , 20:24 — REGNUM В немецком городе Вильгельмсхафен полиция начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста, которая подменила вакцину от COVID-19 BioNTech физраствором. Об этом говорится в заявлении полиции.

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Отмечается, что женщина должна была подготовить шприцы для вакцинации и заменила вакцину от COVID-19 физраствором в шести случаях. Она заявила, что якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной.

Также сообщается, что людям, которым вместо препарата от был введен физраствор, ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Бундестаг принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения Германии.

За принятие документа проголосовали 342 депутата. Еще 250 законодателей высказались против, а 64 — воздержались от голосования. Одобренные поправки усиливают полномочия федеральных властей Германии в вопросе введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом.