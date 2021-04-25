Лондон, , 20:12 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 1712 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Sky News.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 4,4 млн.

Отметим, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 11 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране превышает 127 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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