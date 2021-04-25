Вильярреаль, Испания, , 20:06 — REGNUM 25 апреля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Барселона» в рамках 32-го тура испанской Примеры 2020/21 одержала волевую победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 26-й минуте 21-летний нападающий сборной Нигерии Сэмюэл Чуквуэзе вывел «желтую субмарину» вперед после передачи Пау Торреса — 1:0. Через две минуты Антуан Гризманн восстановил равновесие в счете, перебросив вратаря «Вильярреала» Серхио Асенхо — 1:1. Голевой передачей отметился Оскар Мингеса. На 35-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Хуана Фойта, и вывел «сине-гранатовых» вперед — 1:2.

«Барселона», одержав победу и набрав 71 очко, укрепилась на третьей строчке. «Вильярреал» с 49 очками остался на седьмом месте.