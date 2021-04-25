Будапешт, , 20:05 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная в Российской Федерации, признана самой безопасной и эффективной в Венгрии среди пяти применяющихся препаратов. Об этом 25 апреля сообщает Российский фонд прямых инвестиций на странице в соцсети Twitter отечественной вакцины.

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«Правительство Венгрии… опубликовало последние данные о безопасности и эффективности пяти вакцин», — говорится в сообщении.

Так, лучшие показатели в плане эффективности (меньше случаев заражения SARS-CoV-2 в 2−7 раз) и безопасности (меньше случаев смерти от COVID-19 в 7−32 раз) демонстрирует именно российский препарат.

Как передавало ИА REGNUM, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что власти страны подверглись нападкам после решения одобрить вакцину «Спутник V».

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