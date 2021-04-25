Тюмень, , 19:58 — REGNUM В Тюменской области 24 апреля подтвердили смерть ещё троих человек с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Болезнь не смогли пережить мужчины в возрасте 68, 69 и 82 лет. Всего с начала пандемии в регионе ушли из жизни уже 455 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в регионе выявили 55 новых заразившихся коронавирусом, в том числе троих детей. С начала пандемии на территории области было зафиксировано 34 897 случаев заражения. Выздоровели уже 33 260.человек.