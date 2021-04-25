Салехард, , 19:50 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за 24 апреля обнаружили ещё 17 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили 38 461 заразившихся. Поправились уже 37 229 человек.

137 пациентов находятся в больницах с диагностированными COVID-19 и с внебольничными пневмониями. Из них 12 пребывают в тяжёлом состоянии, а четверо подключены к аппаратам ИВЛ.