Дамаск, , 19:50 — REGNUM Турецкие военные оставили без питьевой воды свыше 1 млн жителей сирийского города Хасеке, заявили в министерстве иностранных дел САР.

Отмечается, что турецкие военные и наемники Анкары перекрыли на 16 дней водоснабжение города и прилегающих к нему районов, остановив работу водонапорной станции в Аллюке к северу от Хасеке.

«В Дамаске требуют положить конец этой антигуманной практике против невинных жителей, которых лишают питьевой воды в период пандемии коронавируса», — говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном агентством SANA.

Как сообщало ИА REGNUM, Хасеке находится на границе с Турцией в зоне проведения турецкими военными операции «Источник мира» (9 октября — 25 ноября 2019 года). Целью операции было создание буферной зоны, куда, по замыслу турецких властей, вернутся из Турции сирийские беженцы.

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