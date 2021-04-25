Ханты-Мансийск, , 19:34 — REGNUM В Югре за 24 апреля обнаружили ещё 60 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Их выявили на территории 15 муниципалитетов. В тройке лидеров оказались Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. У 40 новых носителей наблюдались признаки ОРВИ, ещё у 17 диагностировали пневмонию, а у троих пациентов симптомов не было выявлено.

С начала пандемии выздоровели 54 426 югорчан. От COVID-19 скончались 790 человек.