Москва, , 19:27 — REGNUM Доклад по информации о якобы издевательствах над пожилой пациенткой в одной из больниц Москвы запросил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СКР.

В сообщении говорится, что обстоятельства, обнародованные в материале в сети интернет, изучают в настоящее время следственные органы.

«Он (Александр Бастрыкин — прим. ИА REGNUM) также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе, пожилую женщину (пострадавшую — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что видео, на котором якобы над пожилой пациенткой издеваются медсестры одной из московских больниц, появилось ранее в сети.