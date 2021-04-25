Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM В Свердловской области 24 апреля выявили ещё 118 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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35 новых случаев заражения обнаружили в Екатеринбурге. Также они есть в Алапаевском районе, Артинском городском округе, Богдановиче, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 85 618 заразившихся. Выздоровели 79 246. Скончались ещё 14 больных COVID-19, а с начала пандемии уже 3038.