25 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Климент Александров, , 20:59 — REGNUM В Греции радостно приветствовали признание президентом США Джо Байденом геноцида армян. В комментариях к видеозаписям на YouTube, которые размещены на странице телеканала Open TV, подписчики-греки комментируют это событие.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция не имеет истории, имеет черную судимость…» — лаконично высказался Никос Пападимитриу. Ему вторит Stavros12 sspand12, считающий, что решение США — серьезное послание тем, «кто считает, что Турция изменилась или изменится. Ту же политику ведет Турция уже более ста лет. И она вообще совершила не одну резню». Но только не сто лет — а тысячу, поправляют другие читатели. «Это не вина Турции, это вина каждого турка — который хотел получить власть, убивая и мучая людей», —отвечает первый комментатор.

«Это нужно было сделать много лет назад, чтобы их души успокоились», — полагает Ангелос Эвалиотис. «Пусть Бог даст их душам отдохнуть», — продолжает joseph khikhli.

Геноцид армян Цитата из к/ф «Гнездо жаворонка». Реж. Паоло Тавиани, Витторио Тавиани. 2007. Италия — Франция — Болгария — Испания — Великобритания

«Честно, я не понимаю, что значит «признал». Это исторический факт. Как если бы кто-то сказал, что ведет переговоры по поводу того, была ли Вторая мировая», — недоумевает Giorgos Pap. «Но турки препятствовали этому. Так что такие признания необходимы», — отвечают ему. «Признание означает официальное принятие страной данного факта. Что открывает путь для исков в международных судах», — объясняет George Solomon.

Есть и тревожные впечатления: «Я очень рад, что признание геноцида состоялось, нам просто нужно посмотреть в другую сторону. После такого сильного удара по Турции Америке нужно будет дать ей что-то в утешение, чтобы вернуть ее расположение после того, как Эрдоган падет, и это будет Эгейское море — половина моря. Греки, будьте готовы!», — предостерегает Лия Панайюлаки.

«Время раскрывает правду. Два государства в двадцатом веке совершили геноцид, и это их общее. Турция была первой, кто учил, а за ней последовала Германия», — говорит Христодулос Галтемис.

Кто-то более свиреп, например, Дионисос Витулкас: «Братья армяне, христиане, с нами Бог!!! Теперь мы должны молиться за то, чтобы Турция была стерта с карты мира», впрочем, с ним поспешили поспорить более миролюбивые читатели.

Однако, считают греки, счет к Турции имеют, помимо армян, и другие народы. Очень многие говорят о трагической судьбе понтийских греков.

Геноцид армян Цитата из к/ф «Гнездо жаворонка». Реж. Паоло Тавиани, Витторио Тавиани. 2007. Италия — Франция — Болгария — Испания — Великобритания

«Как я обрадовался, наконец, после стольких лет официальному заявлению союзника. Следующим заявлением, и надеюсь, что очень скоро, будет признание геноцида понтийцев!» — делится ожиданиями Констандинос Алатопулос. «Пора признать геноцид понтийских и среднеазиатских греков», поддерживает chrisimos588. Но есть и пессимистичное мнение: признать геноцид понтийцев было бы очень хорошо — но понтийцы не борются за соответствующий результат. Есть и более жесткое мнение: что за признание геноцида своего народа не борются не только понтийцы, но и вообще все греки, поэтому у них и нет такого признания.

«Не пришло ли время поднять вопрос о продолжающемся геноциде курдов?» — задает вопрос Konstantin Top — painting, к которому присоединяются и другие комментаторы.

«Турция говорит, что Америка должна загладить свою вину. Они верят в Великую Османскую империю, относятся ко всем своим странам, как будто они — сверхдержава. Они хотят говорить с позиции власти. В ближайшем будущем у них будут проблемы и с Россией», — заключает Костас Драгонис.