Москва, , 18:58 — REGNUM США будут включены в список недружественных России стран, который составляют в Москве. Об этом 25 апреля сообщила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, попавшим в данный список странам будет запрещено нанимать жителей РФ для работы в диппредставительстве.

«Список (недружественных стран — прим. ИА REGNUM) сейчас формируется… — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства. — Как мы (власти России — прим. ИА REGNUM) понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США».

По словам дипломата, то, что США фигурируют в данном списке, она может подтвердить.

Захарова напомнила, что указ главы РФ Владимира Путина, предусматривающий запрет недружественным странам набирать в посольства на территории страны сотрудников из числа граждан РФ, был опубликован накануне.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля Мария Захарова заявила, что в МИД РФ надеются, что посол США в Москве Джон Салливан с пользой проведет время в Вашингтоне.