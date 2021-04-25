Прага, , 18:53 — REGNUM Доказательств присутствия «российских агентов» в чешской Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов в 2014 году нет, заявил президент страны Милош Земан.

«Согласно отчету контрразведки, нет доказательств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в момент взрыва», — цитирует его Ceske Noviny.

По его словам, в настоящее время рассматриваются две возможные причины происшествия: участие иностранных спецслужб и неосторожное обращение с оружием.

Вместе с тем, добавил Земан, если подозрения в «российском следе» всё-таки подтвердятся, Москва должна будет «заплатить за террористический акт».

Как передавало ИА REGNUM, в якобы причастности в 2014 году ко взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы. После этого последовала высылка дипломатов РФ из Чехии.

Отметим, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идёт о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.

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