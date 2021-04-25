Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM «Ростов» в рамках 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил Дмитрий Полоз ударом с одиннадцатиметровой отметки. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Игра проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

На 50-й минуте встречи Тарас Бурлак был удален с поля после прямой красной карточки. Путем показа желтых карточек были предупреждены Гиля Григалава, Георгий Махатадзе, Даниил Хлусевич, Кирилл Панченко и Владимир Обухов. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов.

На 89-й минуте встречи немецкий хавбэк «пушкарей» Роберт Бауэр не смог реализовать пенальти.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Поярков (Саплинов, 70'), Альмквист (Тугарев, 85'), Глебов, Байрамян, Махатадзе (Обухов, 70'), Полоз (Фольмер, 90'), Соу.

«Арсенал»: Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава (Ткачев, 78'), Бауэр, Ломовицкий (Сокол, 63'), Чаушич, Пантелеев (Коновалов, 74'), Костадинов, Хлучевич (Рассказов, 78'), Кангва (Панченко, 63').

«Арсенал» с 23-мя очками остался на тринадцатой позиции в зоне вылета. «Ростов», набрав 40 очков, укрепился на девятой строчке в турнирной таблице лиги.

Для «Ростова» эта победа стала четвертой подряд в очном противостоянии с «Арсеналом».