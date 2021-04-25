Москва, , 18:44 — REGNUM 25 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в рамках 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 состоялось московское дерби. «Спартак» со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Единственный мяч на 52-й минуте встречи забил шведский форвард «красно-белых» Джордан Ларссон. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Самым ценным игроком встречи был признан 23-летний шведский нападающий Джордан Ларссон, отметившийся, помимо забитого мяча, двумя успешными обводками и тремя выигранных верховыми единоборствами. WhoScored оценил игру футболиста на 8,13 балла.

На 37-й минуте встречи атакующий полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов был удален с поля после просмотра VAR и решения главного арбитра встреча Павла Кукуяна показать прямую красную карточку.

За весь матч желтые карточки были показаны шести футболистам: Алану Дзагоеву, Дантасу Айртону, Константину Марадишвили, Александру Максименко, Виктору Мозесу и Наилю Умярову.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Гапонов (Литвинов, 90'), Айртон (Умяров, 67'), Мозес, Промес (Хендрикс, 90'), Крал, Зобнин, Ларссон, Соболев (Понсе, 77').

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Ахметов, Влашич, Обляков, Дзагоев (Тикнизян, 61'), Эджуке (Шкурин, 82'), Рондон (Чалов, 71').

«Спартак», набрав 50 очков, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. ЦСКА с 46 очками опустился на шестую строчку. Поражение от «Спартака» стало третьим подряд для «красно-синих» под руководством Ивицы Олича. Олич возглавляет ЦСКА с 23 марта 2021 года.