Москва, , 18:33 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Работа (по строительству «Северного потока — 2») продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1»

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

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