Лидс, Великобритания, , 18:29 — REGNUM 25 апреля «Лидсу» удалось сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннара Сульшера, который идет на второй строчке в таблице АПЛ. Матч проходил в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

MVP встречи с оценкой 8,22 по мнению портала WhoScored стал 25-летний центральный полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс, отметившийся восемью отборами и двумя успешными обводками. Точность передач англичанина — 85%.

По итогу матча пять футболистов получили желтые карточки: Люк Эйлинг, Тайлер Робертс, Эхджан Алиоски, Харри Магуайр и Патрик Бэмфорд. Главный арбитр матча — Крэйг Поусон.

Составы команд:

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Алиоски, Льоренте, Стрёйк, Робертс (Кох, 77'), Даллас, Кошта (Клих, 72'), Харрисон (Поведа, 68'), Филлипс, Бэмфорд.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 89'), Фернандеш, Джеймс (Погба, 76'), МакТоминей, Гринвуд, Рашфорд (Кавани, 86').

«Манчестер Юнайтед», набрав 67 очков, остался на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. От первого места «манкунианцев» отделяет 10 очков. «Лидс Юнайтед» с 47 очками расположился на девятом месте.