Манчестер, Великобритания, , 18:21 — REGNUM 25 апреля состоится матч финала Кубка Лиги сезона 2020/21 между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе в Полом Тирни. Помогать ему будут Ли Беттс, Константин Хатзидакис и Питер Бенкс. Резервный судья — Андре Марринер.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брёйне, Фоден, Марез, Стерлинг.

Запас: Агуэро, Аке, Менди, Мораеш, Родри, Торрес, Силва, Зинченко, Жезус.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Орье, Уинкс, Ло Чельсо, Хёйбьерг, Сон, Моура, Кейн.

Запас: Санчес, Харт, Ндомбеле, Тангана, Алли, Бергвейн, Ламела, Бейл, Сиссоко.

За последние десять очных встреч «горожанам» удалось одержать шесть побед над «шпорами».