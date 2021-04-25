Лондон, , 18:18 — REGNUM Властям Великобритании необходимо взаимодействовать с Россией и уважать роль Москвы в мире, одновременно предпринимая шаги, направленные на сдерживание РФ. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки MI-6 Ричард Мур в интервью The Sunday Times.

По его словам, у Лондона есть возможность быть Москвой на связи и поддерживать контакты, «и мы этого хотим».

«Вместе с тем России необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль в мире», — добавил Мур.

Глава MI-6 признался, что испытывает симпатию к России и её народу, и за свою долгую карьеру в рядах службы внешней разведки ему часто приходилось общаться и работать с русскими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ричард Мур заявил, что «Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период».

Также он отметил, что Лондон очень беспокоит скопление российских войск на границе с Украиной и вероятность «российского вторжения» в эту страну. Мур отметил, что и Великобритания, и США предупреждали Россию, что в случае вторжения на Украину Москву будут ждать самые «серьезные последствия».

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