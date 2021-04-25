Кишинёв, , 18:17 — REGNUM 241 новый случай заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По данным министерства, всего в стране за время пандемии выявили 249 139 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими более 237 тыс. человек.

Отмечается, что от COVID-19 в стране за время пандемии скончались более 5730 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 350 носителей SARS-CoV-2.

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