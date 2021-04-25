Сысерть, Свердловская область, 25 апреля 2021, 18:11 — REGNUM В Сысерти Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту гибели пятилетнего мальчика по причине пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Известно, что в квартире жили пять человек — три ребёнка и их родители. Мальчика нашли без сознания в коридоре общежития. Медики пытались его спасти, но это не удалось.
По предварительным данным, загорелся диван. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 25 апреля.
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