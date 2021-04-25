Москва, , 18:11 — REGNUM В Московском регионе в течение следующей недели ожидается некомфортная погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«Таких сильных дождей, как было, (в Московском регионе) не ожидается, — рассказала специалист. — Погода будет менее ветреной, чем сейчас, но ночи будут довольно холодными».

По ее словам, в ближайшие пару дней температура ночью в столичном регионе ожидается довольно низкая. Так, в Москве будет в промежутке от 0 до +2 °С, по области до — 1 °C.

Она добавила, что ниже климатической нормы на три-четыре градуса останется и дневная температура. Так, в дневные часы температура воздуха в столичном регионе в редких случаях будет превышать отметку +9… +10 °С.

«Вот такая некомфортная погода (в Московском регионе) ожидается в конце апреля», — отметила Позднякова.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что аномальное тепло ожидается на Ямале, Чукотке, в Новосибирске, Омске и Красноярске на предстоящей неделе.

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