Флоренция, Италия, , 18:11 — REGNUM 25 апреля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» в рамках 33-го тура итальянской Серии А по футболу «Фиорентина» встречалась с «Ювентусом». Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч «фиалок» на 29-й минуте забил 21-летний сербский форвард Душан Влахович ударом с пенальти. В дебюте второй половины Альваро Мората сравнял счет после передачи Хуана Куадрадо.

Бригада арбитров: Давиде Масса | Филиппо Мели | Стефано Алассио | Джованни Арольди | Пьеро Джакомелли. Желтыми карточками были предупреждены Игор Жулио, Маттейс де Лигт, Мартин Касерес и Кристиано Бираги.

Составы команд:

«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Песселья, Касерес, Кастровилли (Эссерик, 85'), Венути (Мартинес, 46'), Амрабат, Пульгар, Жулио (Бираги, 72'), Рибери (Куаме, 72'), Влахович.

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Бонуччи (Кулусевски, 46'), Рэмзи (Маккени, 69'), Сандро, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала (Мората, 46').

Александр Кокорин не попал в заявку из-за повреждения прямой мышцы левого бедра, полученной в ходе матча 25-го тура Серии А с «Ромой».

Статистика матча («Фиорентина"/"Ювентус»)

Удары 11/8

Удары в створ 5/1

Владение 36%/64%

Угловые 7/2

Нарушения 13/16

«Ювентус», набрав 66 очков, временно поднялся на вторую строчку, так как «Милан», «Аталанта» и «Наполи» имеют матч в запасе. «Фиорентина» с восемью победами и 34-мя очками расположилась на четырнадцатом месте.