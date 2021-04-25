25 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Разделение на «мы» и «они» ведет к конфликтам, конфликты ведут к вражде, вражда ведет к терактам, взорванным мечетям и отрезанным головам.

Дмитрий Верхотуров, , 20:56 — REGNUM Про «Джамаат Таблиги» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время много пишут, и особенно про его растущее влияние в Киргизии, где он пока еще является легальной организацией, тогда как в соседних странах, в частности в России и Казахстане, он запрещен.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Не всегда есть четкое понимание того, чем именно таблиги опасны. Важно рассмотреть этот вопрос более обстоятельно, поскольку возникает противоречие. Сама организация заявляет о том, что она выступает за мир и действует вне политики, а также, насколько мне известно, напрямую в совершении терактов не замешана, но при этом в ряде стран, в том числе в России, запрещена.

В чем же дело? «Джамаат Таблиги» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовит условия для насилия, создает почву для терроризма и потому, как и любой идеолог, подстрекатель, пропагандист, пособник, несет свою часть ответственности за теракты.

Примером является деятельность таблигов в Мьянме, которая окончилась в 2012 году большим погромом и изгнанием мусульман-рохинджа в соседнюю Бангладеш. Таблиги (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тогда были главной организацией, занимавшейся возрождением ислама в Мьянме, у них был ряд центров и даже большая мечеть в Янгоне. Им удалось обмануть мьянманские власти заявлениями о том, что они за мир, молитвы и вне политики. Тогда власти Мьянмы разрешили таблигам широкую деятельность.

Что было дальше? «Джамаат Таблиги» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созывали людей на свои собрания — иджтема, там убеждали их, что надо жить как настоящие мусульмане, в первую очередь переодеться в пакистанскую или арабскую одежду. Мусульмане стали сильно выделяться среди населения.

Когда разные общины, национальные или религиозные, живут бок о бок, они вырабатывают общие традиции, обычаи, привычки, что является важнейшим средством поддержания мирных и добрососедских отношений. Пропаганда таблигов направлена на разрушение этой культурно-бытовой общности, что уже само по себе создает конфликтогенную обстановку.

Террористы Freedom House

Дальше таблигские проповедники стали говорить, что нельзя ходить на праздники с буддистами, потому что это не дозволено для мусульман. Еще один шаг — бойкот магазинов и лавок, которые содержали буддисты. Целенаправленно, в течение многих лет забивался клин между мусульманами и буддистами в Мьянме, хотя мьянманское правительство, тогда находившееся в руках военных, весьма благосклонно относилось к исламу и позволяло таблигам весьма широкую деятельность на фоне ограничений для буддистов.

Вот в этом месте появляется террор. Если мы посмотрим на мусульманский мир в целом, то увидим, что так называемые «исламские» террористы убивают в основном именно мусульман. Террор направлен на тех, кто противится распространению ислама салафитского толка (что интересно, салафиты признают таблигов дружественной организацией) и расколу между общинами разных вероисповеданий.

В Мьянме среди рохинджа, обработанных таблигами, тоже появилась организация, члены которой стали нападать на тех мусульман, которые имели тесные контакты и дружбу с буддистами. Потом нападения распространились и на местных буддистов.

Конгресс исламистов Aswami Yusof

Насколько можно судить, план в общих чертах состоял в следующем. Во-первых, лидеры «Джамаат Таблиги» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели углубить раскол между мусульманами и буддистами, чтобы добиться размежевания и открытого конфликта. Во-вторых, судя по всему, они собирались также изгнать буддистов из области Аракан, в которой жили рохинджа, ну и, вероятно, объявить ее эмиратом, султанатом или чем-то подобным.

Их замыслы потерпели неудачу из-за того, что мьянманская военщина оказалась резкой и жесткой. Сразу же после нападений на полицию был устроен масштабный погром, из-за которого почти все рохинджа бежали в Бангладеш. «Джамаат Таблиги» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) им ничем не помог: ни едой, ни деньгами, ни работой, ни даже политическим давлением на правительство. Мечети в лагерях беженцев — вот и все. Рохинджа лишились всего и живут во временных лагерях и по сей день без определенного статуса.

Чтобы проявился терроризм, нужен конфликт. Причем конфликт может быть как внутри мусульманской общины, так и между мусульманами и немусульманами. Этот конфликт представляет собой пашню, на которой произрастает терроризм. Кто именно бросил зерно, то есть мысль о теракте, не так и важно. Важнее то, что оно должно упасть в подготовленную почву, в сознание, подготовленное агитацией и обстоятельствами к восприятию насилия.

Насилие к друзьям и соседям неприменимо. Чтобы насилие стало, по крайней мере, одобряемым, надо провести размежевание «мы» и «они». Вот это и является результатом всей «мирной» и «внеполитичной» деятельности таблигов. Отдельные собрания, отдельные имамы, пакистанская одежда, настойчивая агитация, в которой участвует каждый таблиг, — это средства проведения этого размежевания.

Террорист newsonline

Размежевание элементарно превращается в конфликт с кем угодно пропагандой в духе: «Вы — чистые мусульмане, а они — нечистые (мусульмане, буддисты, христиане — нужное вписать), потому их надо сторониться, а еще лучше изгнать». Причем таблигам уже и не нужно самим агитировать за терроризм, с этим справится любая террористическая организация.

Разделение на «мы» и «они» ведет к конфликтам, конфликты ведут к вражде, вражда ведет к терактам, взорванным мечетям и отрезанным головам.

Поэтому наиболее эффективна борьба с терроризмом не на стадии появления террористических ячеек (что, конечно, тоже необходимо), а на стадии насаждения размежевания, когда все еще на первый взгляд мирно и пристойно.

Организации, движения и секты, которые проповедуют религиозное размежевание, должны быть запрещены именно за провоцирование конфликтов на религиозной почве, которые являются условием для распространения терроризма.