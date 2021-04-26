Москва, , 07:59 — REGNUM Григорий Иванович Матюхин (1915−1992) прошел всю советско-финскую войну, а с июня 1941 года вновь сражался за Родину.

Григорий Иванович Матюхин

Ходил в звании старшины группы мотористов на торпедном катере ТКА-43 1-го гвардейского дивизиона 1-й бригады торпедных катеров Балтийского флота.

Участвовал в 88 боевых походах, во время которых были потоплены миноносец и сторожевой корабль противника, а также выставлено 10 минных заграждений. Во всех этих боях также отличился другой ветеран советско-финской старший матрос Виктор Дмитриевич Кусков (1924−1983).

Виктор Дмитриевич Кусков

1 июля 1944 года ТКА-43 был тяжело поврежден в морском бою. Несмотря на ранения, Матюхин и Кусков спасали других раненых членов экипажа, в том числе командира корабля лейтенанта Михаила Хренова. Матросы два с половиной часа провели в балтийской воде, прежде чем пришла помощь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года морякам было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением медалей Золотая Звезда (№ 4021 и 4022).

За время войны они неоднократно награждались. Так, Матюхин имел ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медаль «За отвагу», а Кусков орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

После Победы Григорий Иванович и Виктор Дмитриевич продолжили службу во флоте. Стали офицерами, вышли в запас в звании капитана 3-го ранга и старшего лейтенанта.

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