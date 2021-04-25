Сысерть, Свердловская область, , 17:59 — REGNUM В Сысерти Свердловской области из-за пожара погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Пожар произошёл ночью в комнате общежития по ул. Розы Люксембург. С места ЧП госпитализировали двоих близнецов 2018 года рождения. А мальчик 2016 года рождения умер в машине скорой помощи.

Горелых отметил, что семья стояла на учёте в ПДН — родители ране привлекались к административной ответственности за ненадлежащий уход за детьми. По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что мальчик играл с зажигалкой, пока взрослые спали. Всего из-за возгорания на улицу эвакуировали 53 человека, среди них 13 детей.

Как сообщает областное управление СКР, по факту трагедии идёт проверка. Совместно с МЧС и полицией выясняются обстоятельства произошедшего.