Москва, 26 апреля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Алексей Хрисанфович Рой (1922−2016) воевал с сентября 1941 года. Сражался на Южном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Был тяжело ранен. Освобождал родную Аксайскую область, в которую возвратился после войны.

Алексей Хрисанфович Рой

К началу Венской стратегической наступательной операции (16 марта — 15 апреля 1945 г.) в звании старшины служил помощником командира взвода разведроты 6-й гвардейской механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса в 46-й армии.

28 марта 1945 года в боях за город Дьер (Венгрия) Алексей Хрисанфович проник в расположение противника и гранатами уничтожил пулеметные расчеты, мешавшие наступлению красноармейцев. Огнем из трофейного пулемета убил 12 вражеских солдат.

Во время взятия Вены вел постоянную разведку переднего края, в ходе одного из таких поисков вновь уничтожил пулеметный расчет и захватил в плен двух военнослужащих.

Севернее австрийской столицы у города Корнойбург в составе разведгруппы атаковал вражескую колонну, сжег пять автомашин, бронетранспортер, убив 30 и взяв в плен 20 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии старшина был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7526).

Также был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

После войны был демобилизован. Работал начальником отдела Аксайского стекольного завода.