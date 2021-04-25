Тегеран, 25 апреля 2021, 17:57 — REGNUM Власти Соединенных Штатов для возврата к ядерной сделке должны снять санкции примерно с 1,5 тыс. человек и компаний, заявил 25 апреля замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Список санкций в отношении физических и юридических лиц насчитывает порядка 1,5 тыс. пунктов, — цитирует Арагчи агентство ICANA. — Но мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание сторон».
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки июля 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран и мировые державы достигли соглашения по итогам интенсивных переговоров.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство США приняло решение снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как производство стали и алюминии.
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