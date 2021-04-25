Милан, Италия, , 17:55 — REGNUM В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках 33 тура итальянской Серии А 2020/21 по футболу миланский «Интер» одержал минимальную победу над «Вероной» со счетом 1:0. Единственный мяч на 76 минуте забил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан после передачи Ахрафа Хакими. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили три футболиста «Вероны»: Федерико Чеккерини, Джанджакомо Мангани и Антонин Барак. На матче работала бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо.

Самым ценным игроком встречи был признан 29-летний центральный защитник «Интера» и сборной Нидерландов Стефан де Врей, отметившийся тремя успешными выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными обводками. Точность передач футболиста составила 94%. WhoScored оценил игру нидерландца на 7,6 балла.

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриниар, Хакими (Д'Амброзио, 79'), Барелла, Перишич (Дармиан, 66'), Эриксен (Сенси, 65'), Брозович (Гальярдини, 79'), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72').

«Верона»: Сильвестри, Димарко (Удогие, 72'), Чеккерини (Давидович, 46'), Мангани (Гюнтер, 46'), Фараони, Барак, Лазович, Илич, Бесса (Колли, 77'), Тамез (Мора, 65'), Лазанья.

«Интер», одержав 24 победу в сезоне и набрав 79 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 41 очком осталась на 10 строчке. Одержав победу над «Вероной», «нерадзурри» продлили беспроигрышную серию до двадцати матчей во всех турнирах.