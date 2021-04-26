Москва, 26 апреля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Семен Леонтьевич Индык (1909−1980) был опытным пилотом и командиром. За годы службы он пилотировал истребители и бомбардировщики. Воевал в советско-финскую войну, был награжден орденом Красного Знамени.

Семен Леонтьевич Индык

С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Защищал Сталинград, брал Берлин.

Войну закончил в звании подполковника командиром 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии во 2-й воздушной армии.

За период его командования полком (июнь 1943 — май 1945 года) гвардейцы осуществили 4266 боевых вылетов, провели 209 групповых боёв, сбили 120 самолетов. Кроме того, в ходе атак наземных целей ими было сожжено до 300 автомобилей врага и взорвано семь складов. Семен Леонтьевич активно участвовал в воздушных битвах. До конца войны он лично совершил 93 боевых вылета, провел 21 воздушный бой, в котором сбил восемь самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии подполковнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6551).

После войны Индык продолжал службу в авиации. Принимал участие в войне в Корее. В 1954 году Семен Леонтьевич по состоянию здоровья уволился в запас. Жил в городе Черкассы.