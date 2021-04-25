Париж, , 17:47 — REGNUM По делу об убийстве сотрудницы комиссариата во французском городе Рамбуйе задержаны пять человек. Об этом 25 апреля сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники.

По последним данным, один из задержанных приходится подозреваемому в нападении родственником.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в комиссариате Рамбуйе гражданин Туниса напал с холодным оружием на сотрудницу полиции. От полученных ран женщина скончалась. Нападавший был застрелен стражами порядка при задержании.

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