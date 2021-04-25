Москва, , 17:45 — REGNUM Проект приказа Минтруда об упразднении потребительской корзины разработан вследствие принятого в конце 2020 года закона о новой методике расчета МРОТ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Нормативно-правовые акты приводятся в соответствии с действующим законодательством», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.

Проект приказа министерства также предполагает упразднение ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

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С 2021 года Россия отказалась от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год устанавливается на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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