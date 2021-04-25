Рыбинск, Ярославская область, , 17:42 — REGNUM Потребителю необходимо подробно рассказывать о качестве электропродукции, в том числе и кабеля, считает директор завода РЭМЗ (входит в холдинг TDM ELECTRIC) Сергей Кузенев.

«Даже без указания конкретных цифр масштаб бедствия, связанный с производством подделок на рынке электропродукции колоссален, — рассказал он на встрече с журналистами. — С одной стороны, приятно, когда продукцию начинают подделывать, но для нас самое главное — не создавать угрозы жизни и здоровья граждан. Мы делаем это сами и призываем своих коллег по отрасли как можно подробнее рассказывать потребителям о качестве электрооборудования и кабеля. Как правило, у потребителей очень низкая техническая грамотность, но винить их в этом нельзя. Поэтому в каждую бухту своей продукции мы вкладываем сопроводительные документы — информационный листок, в котором указано, в каком месте, для чего можно применять наш кабель и на какие нагрузки он рассчитан», — рассказал Сергей Кузенев в беседе с журналистами.

«Естественно, вся наша продукция сертифицирована и соответствует всем критериям качества. Мы заботимся об этом как компания, которая давно работает на рынке и собирается еще долго работать. Но для безопасной и долгой эксплуатации также важен ответственный подход монтажников и инсталляторов, которые используют нашу продукцию. Ведь проблемы с электрооборудованием чаще всего случаются из-за их низкой квалификации, а не по вине производителей», — подчеркнул Сергей Кузенев.