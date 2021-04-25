Вашингтон, , 17:33 — REGNUM В Соединенных Штатах свыше пяти миллионов человек, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета. Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что пропуск второй прививки происходит в основном по вине самих людей. Так, они забывают о назначенной дате прививки, а также считают, что одной дозы уже достаточно, или вовсе не хотят повторять прививку.

Однако, в некоторых случаях люди не смогли получить вторую дозу из-за того, что запасы вакцины в медпунктах закончились, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) сняло ограничения на использование вакцины от коронавирусной инфекции, созданной корпорацией Johnson & Johnson. Запрет был связан с расследованием по поводу ряда случаев побочных эффектов после вакцинации.

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