Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM 31-летний американский хоккеист «Торпедо» Крис Уайдман попал в сферу интересов четырех клубов Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). На лучшего бомбардира КХЛ среди защитников претендуют казанский «Ак Барс», питерский СКА, московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». Об этом 25 апреля сообщает Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ американец принял участие в 59 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и тридцатью двумя голевыми передачами.

Контракт Криса Уайдмана с «Торпедо» рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Ранее хоккеист заявлял о своем желании вернуться в Национальную Хоккейную Лигу (НХЛ).