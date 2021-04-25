Москва, , 17:21 — REGNUM В случае, если власти США продолжат идти по пути эскалации в отношениях с Россией, Москва готова принять новые меры. Об этом заявил в эфире программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, на последние «недружественные шаги» со стороны Вашингтона уже «все сказано в нашей реакции».

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) объявили обо всех мерах, которые приняли», — сказал министр иностранных дел РФ.

При этом Лавров добавил, что если со стороны США эскалация продолжится, РФ готова принять меры.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой сообщил, что консультации в Москве продолжает посол России в США Анатолий Антонов.

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