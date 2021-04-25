Базель, Швейцария, , 17:13 — REGNUM Сборная России победила в медальном зачёте чемпионата Европы по спортивной гимнастике, завершившемся в швейцарском Базеле.

Сборная России завоевала пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняла Великобритания, выиграв одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Третье — Швейцария, в ее активе одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 апреля, российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европа, а Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях.

Читайте также: Гимнаст Белявский взял серебро чемпионата Европы в упражнениях на брусьях

А также: Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧЕ в вольных упражнениях