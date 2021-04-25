Милан, Италия, , 17:09 — REGNUM Руководство «Милана» рассматривает 25-летнего вратаря «Лилля» и сборной Франции Майка Меньяна в качестве замены 22-летнему Джанлуиджи Доннарумме, который в ближайшее трансферное окно вероятнее всего покинет «россонери» и перейдет в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Об этом 24 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 25-летний Меньян принял участие в 33 матчах французской Лиги 1, в которых пропустил лишь 20 мячей. «Лилль» же с 70 очками на данный момент занимает вторую позицию в турнирной таблице лиги. От первого места команду Кристофа Гальтье отделяет два очка. При это у «Лилля» есть матч в запасе.

Майк Меньян дебютировал за сборную Франции 7 октября 2020 года в рамках товарищеского матча со сборной Украины, который завершился победой «трехцветных» со счетом 7:1.