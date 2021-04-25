Барселона, Испания, , 17:01 — REGNUM Два топ-клуба итальянской Серии А проявляют интерес к 21-летнему нападающему «Барселоны» и молодежной сборной Португалии U21 Франсишку Тринкао. За футболиста, которого transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро, поспорят «Милан» и туринский «Ювентус». Об этом 24 апреля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Тринкао принял участие в 25 матчах испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В последний раз португалец выходил на поле в стартовом составе 24 февраля в матче с «Эльче» (3:0).

Португалец перешел в «Барселону» 4 августа 2020 года за 31 миллион евро из «Браги».

На данный момент «Барселона» идет на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, набрав 68 очков после 31 сыгранного матча. От первого места «сине-гранатовых» отделяет пять очков.