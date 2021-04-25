Москва, , 16:59 — REGNUM Ситуация вокруг взрыва в Чехии является наглядным примером того, почему США продвигали омоложение и обновление глав государств, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вот — наглядный пример, почему США так активно продвигали в европейских странах обновление и омоложение глав государств», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, насколько самостоятельной была Европа во времена президента Франции Жака Ширака, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, канцлера Германии Герхарда Шредера.

«А сейчас видим, как европейцы утрачивают самостоятельность и теряют суверенитет, омоложая «верхи», — констатировал парламентарий.

Он приветствовал позицию президента Чехии Милоша Земана, который не побоялся сказать правду, хотя, считает спикер Госдумы, эта правда никому там уже не нужна.

«Европейские государства все больше теряют самостоятельность. Евросоюз не имеет своей позиции», — уверен Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии, заявил президент Чехии Милош Земан.

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