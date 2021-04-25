Прага, , 16:53 — REGNUM Председатель сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что обращение президента Чешской Республики Милоша Земана по поводу инцидента в Врбетице может поставить под угрозу «успешное» расследование этого инцидента. Об этом Выстрчил написал на своей странице в Twitter.

Напомним, что выступая сегодня с обращением к нации Земан заявил, что у контрразведки Чехии нет никаких данных о причастности России к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице.

«Я убежден, что президент Земан в своем сегодняшнем выступлении поделился информацией из живого досье, и таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и существенно поставить под угрозу успешное расследование дела», — написал Выстрчил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы на складах в Врбетице произошли в 2014 году. При этом власти Чехии до 17 апреля 2021 года не обвиняли Россию в причастности к этим взрывам.