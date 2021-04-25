Базель, Швейцария, 25 апреля 2021, 16:51 — REGNUM Российская Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
Первое место заняла британка Джессика Гадирова, набрав 13,966 баллов. Мельникова набрала 13,900 балла, бронзовые медали завоевала итальянка Ванесса Феррари (13,600).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы в Базеле.
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