Москва, , 16:50 — REGNUM Присоединиться к Российской Федерации хотели бы жители некоторых крупных городов Украины. Об этом, как передаёт «ПолитНавигатор», заявил российский политолог Сергей Марков во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод».

По его мнению, абсолютное большинство жителей Запорожья, Одессы, Харькова и Николаева, а не только Мариуполя, Краматорска и Славянска, проголосовало бы за воссоединение с Россией.

«Но у них (у жителей крупных городов Украины — прим. ИА REGNUM) нет такой возможности (свободно проголосовать — прим. ИА REGNUM)», — сказал эксперт.

По его словам, «наша главная историческая задача» — дать жителям этих городов возможность свободно сделать свой выбор.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что ВСУ разместили на оккупированной Киевом части ДНР десять единиц техники и вооружения.