Москва, , 16:47 — REGNUM Чехия загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников, теперь вынуждены давать задний ход, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

«Если коротко: себя загнали в угол, поставили в неловкую ситуацию союзников, разрушили отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь вынуждены давать задний ход», — отметил парламентарий.

В целом, по его мнению, «ни одно уважающее себя государство так себя не ведет».

«Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», — уверен Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан призвал соотечественников дождаться итогов расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетице и заявил, что информация не будет засекречена.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: президент Чехии не побоялся сказать правду