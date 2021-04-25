Уфа, , 16:42 — REGNUM 25 апреля в Уфе на стадионе «Нефтяник» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение от «Сочи» со счетом 2:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «Сочи» отметились Данила Прохин (8'), Антон Заболотный (14') и Кристиан Нобоа (пен 90+1'). Команда Алексея Стукалова смогла ответить лишь двумя голами за авторством Вячеслава Кротова (19') и Тимура Жамалетдинова (78').

MVP встречи был признан 29-летний таранный нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный, отметившийся забитым мячом, шестью выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными обводками. Точность передач форварда составила 66%. WhoScored оценил игру футболиста на 8,71 балла.

Гол Антона Заболотного на 14 минуте матча стал для футболиста восьмым в сезоне в рамках Российской Премьер-лиги. На счету футболиста 8+3 очка по системе гол+пас.

На матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Желтые карточки были показаны Ибрагиму Цаллагову, Филипу Мрзляку, Кристиану Нобоа, Бояну Йокичу, Владиславу Камилову, Ивану Миладиновичу и Олегу Иванову. Ибрагим Цаллагов и Боян Йокич были удалены с поля на 45 и 90+1 минутах соответственно.

Составы команд:

«Уфа»: Чернов, Морозов (Милетич, 46'), Никитин, Йокич, Бауэр, Табидзе, Иванов, Мрзляк (Сысуев, 62'), Камилов (Жамалетдинов, 73'), Андрич, Кротов (Бизоза, 86').

«Сочи»: Заболотный, Мевля, Миладинович, Прохин, Юсупов, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Руденко (Пруцев, 60'), Заболотный.

Набрав 46 очков, ПФК «Сочи» временно поднялся на пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 20 очками осталась на 14 строчке в зоне вылета.